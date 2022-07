Treze desaparecidos após naufrágio de balsa na Indonésia

Treze pessoas continuam desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação na Indonésia devido ao tempo ruim, informou um responsável da operação de resgate nesta terça-feira (19).



A balsa, que levava 77 pessoas a bordo entre passageiros e tripulantes, virou na ilha indonésia de Ternate na noite de segunda-feira, quando navegava em direção à ilha de Halmahera.



Os habitantes da área saíram em seus barcos para ajudar a tirar os passageiros da água.



"Sessenta e quatro sobreviventes foram levados para a cidade de Tokaka (perto do local do acidente) depois que os moradores os encontraram nadando até a praia", disse Fathur Rahman, chefe da agência de resgate local.



Nesta terça às 15h30 (hora local), as autoridades continuavam sua busca por 13 passageiros, acrescentou Rahman.



Em maio, uma balsa com mais de 800 pessoas encalhou em águas rasas na província de Nusa Tenggara Oriental e permaneceu encalhada durante dois dias, sem deixar vítimas. Em 2018, mais de 150 pessoas se afogaram quando uma balsa naufragou em um dos lagos mais profundos do mundo na ilha indonésia de Sumatra.