Mais de 450 migrantes são resgatados em frente à costa da Tunísia

A guarda costeira da Tunísia resgatou durante a noite de domingo (17) 455 migrantes em várias operações em frente às costas do país, informou nesta segunda-feira a instituição.



"No marco da luta contra a imigração irregular, as unidades da guarda nacional no norte, centro, leste e sul frustraram 37 tentativas de cruzar" as fronteiras marítimas, indicou a guarda em um comunicado.



Dos migrantes auxiliados, 289 eram de diversas nacionalidades africanas, de acordo com o porta-voz da guarda nacional, Houcem Eddine Jebabli.



Na primavera e no verão boreais, as tentativas de tunisianos e pessoas de países da África subsaariana de entrarem na Europa de forma irregular costumam aumentar.



A região de Sfax, centro-oeste da Tunísia, é um dos principais pontos de partida dos migrantes em direção às costas italianas.



No final de maio, mais de 70 migrantes da cidade de Zouara, na Líbia, desapareceram em frente às costas da Tunísia.



Seu barco, que transportava 100 pessoas, virou nas águas de Sfax. A guarda nacional salvou 24 deles, mas os corpos dos demais não foram encontrados.