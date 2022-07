Os 27 Estados da União Europeia (UE) concordaram nesta segunda-feira(18)iniciar as conversações de adesão da Albânia e Macedônia do Norte.



Os países da UE "aceitaram iniciar negociações de adesão com Albânia e Macedônia do Norte", tuitou o primeiro-ministro tcheco, Petr Fiala, cujo país ocupa a presidência rotativa da UE.



"Demos outro passo importante para aproximar os Bálcãs Ocidentais da UE", acrescentou Fiala, depois da aprovação dos ministros de Exteriores dos Estados-membros reunidos em Bruxelas.