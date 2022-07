Draghi visita Argélia para firmar acordos de fornecimento de gás

O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, se reuniu, nesta segunda-feira (18), na Argélia com o presidente Abdelmadjid Tebboune como parte da IV cúpula argelino-italiana, na qual os dois firmaram acordos, sobretudo de fornecimento de gás.



A cúpula, à qual também compareceram seis ministros italianos, pretende "confirmar a associação privilegiada no setor energético", segundo o gabinete de Draghi.



Tebboune e Draghi firmaram uma série de acordos sobre justiça, microempresas e empresas emergentes, cooperação industrial e energética, e desenvolvimento sustentável.



A Argélia, que mantém relações privilegiadas com a Itália, se transformou em seu principal fornecedor de gás nos últimos meses, ocupando o lugar da Rússia, que fornecia quase metade de todo o gás consumido na Itália.



Desde que o Kremlin invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, diversos países se voltaram para a Argélia para reduzir sua dependência da Rússia.



Tebboune anunciou a assinatura "amanhã [terça-feira], de um importante acordo entre [a americana] Occidental, [o grupo italiano] Eni, e [a francesa] Total, que permitirá fornecer à Itália quantidades significativas de gás".



Na sexta-feira, a Argélia havia anunciado através da agência oficial APS, a entrega esta semana de 4 bilhões de metros cúbicos adicionais de gás para a Itália.



