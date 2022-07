J Lo e Ben Affleck se casam em Las Vegas

O casal de atores Jennifer Lopez e Ben Affleck selou sua união neste fim de semana em Las Vegas, 18 anos depois do fim de seu primeiro relacionamento, revelaram registros judiciais.



O casal contraiu matrimônio no sábado (16), segundo a certidão de casamento assinada em Clark County, Nevada, à qual a AFP teve acesso.



O documento registra as núpcias de Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lopez, que passará a assinar com o "novo nome", Jennifer Affleck.



O casal se conheceu nas filmagens de "Contato de Risco" (Gigli), em 2002.



Os dois atores viraram uma sensação midiática ao agendarem e depois cancelarem seu casamento em 2003 e ao anunciarem o fim de seu relacionamento no início de 2004.



"Bennifer" -- apelido com o qual o casal era chamado durante seu primeiro relacionamento super mediatizado --, incendiou a internet no ano passado, quando fotos dos dois juntos voltaram a circular.



Lopez, de 52 anos, e Affleck, de 49, anunciaram seu noivado em abril.



Este é o quarto casamento de López e o segundo de Affleck.



Lopez foi casada anteriormente com o ator Ojani Noa, o dançarino Cris Judd e o cantor Marc Anthony, com quem teve os gêmeos Max e Emme, de 14 anos.



Affleck foi casado com a também atriz Jennifer Garner e os dois são pais de Violet, de 16 anos, Seraphina, de 13, e Samuel, de 10.