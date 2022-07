Conflito tribal no Sudão deixa cerca de 60 mortos em uma semana

O conflito tribal no estado sudanês de Nilo Azul, na fronteira com a Etiópia, deixou 60 mortos e 163 feridos desde a última segunda-feira (11) - informou o ministro da Saúde desse estado, Jamal Nasser, neste domingo (17)



"Treze dos feridos se encontram em estado grave e serão levados para hospitais em Cartum", afirmou Nasser, por telefone, falando de Al Damazin, capital do Nilo Azul.



Os confrontos, entre as tribos Berti e Hawsa, eclodiram na segunda-feira passada.



A violência começou quando a tribo Berti rejeitou um pedido dos Hawsa para se criar uma "autoridade civil para supervisionar o acesso à terra", disse um importante membro dos Hawsa à AFP, pedindo para não ser identificado.



Uma autoridade dos Bertis declarou, no entanto, que a tribo respondeu a uma "violação" de suas terras cometida pelos Hawsas.