O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, comutou as sentenças de mais de 2.200 presos, incluindo condenados à morte, por ocasião das festas muçulmanas - informaram fontes oficiais neste domingo (17).



Segundo o site Mizan Online, da Autoridade Judiciária, 43 dos detentos indultados eram condenados à pena capital. Mais de 800 foram liberados.



A medida foi tomada por ocasião do Eid al-Ada, a Festa do Sacrifício, e do Ghadir, um dos feriados mais importantes para os muçulmanos xiitas.



Todos os anos, Khamenei concede vários perdões coletivos por ocasião das festas religiosas, ou nacionais, mais importantes.