Presidente da COP26 pede compromisso ambiental a candidatos a premiê britânico

O presidente da COP26, Alok Sharma, pediu, neste domingo (17), aos candidatos ao cargo de primeiro-ministro britânico que não abandonem o objetivo de neutralidade de carbono do Reino Unido.



"Qualquer um que aspira a dirigir nosso país deve mostrar que levará o assunto muito a sério", disse o britânico ao jornal "The Observer".



"Espero que todos os candidatos se deem conta de por que isso é tão importante para os eleitores (...) E espero que vejamos, sobretudo, nos dois últimos candidatos, compromissos muito claros" sobre a questão, acrescentou.



Dos cinco candidatos ainda na disputa para suceder a Boris Johnson em Downing Street, apenas o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak não questionou a meta do país de neutralidade de carbono até 2050.



Dos nomes ainda na corrida para Downing Street, a ex-ministra britânica da Igualdade Kemi Badenoch manifesta reservas a manter as metas, enquanto a chanceler Liz Truss e outros pediram um "replanejamento" em relação à forma de alcançá-las.



O novo primeiro-ministro britânico será anunciado em 5 de setembro, em meio a uma tentativa do Partido Conservador de reconstruir seu apoio popular, abalado por uma série de escândalos que levaram à renúncia de Johnson em 7 de julho como líder da sigla.



Sharma é presidente da COP26, a cúpula internacional do clima sediada pelo Reino Unido em Glasgow, em novembro, em busca da adoção de medidas para a redução do aquecimento global.