Curdos pedem que Rússia e Irã impeçam ataque turco na Síria

O líder das Forças Democráticas Sírias (SDF), dominadas pelos curdos e apoiadas por Washington, pediu a Moscou e Teerã nesta sexta-feira (15) que impeçam Ancara de lançar um novo ataque no norte da Síria, dias antes da cúpula entre esses três países.



O exército turco está presente desde 2016 no norte da Síria, ao redor de Afrin e na região de Idlib, uma das últimas áreas a escapar do poder de Bashar al-Assad.



Entre 2016 e 2019, o exército turco lançou três grandes operações perto de sua fronteira para expulsar combatentes curdos, que considera "terroristas".



No final de maio, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou repetidamente uma nova operação militar contra os curdos no norte da Síria.



"Esperamos que (esses ataques) não se repitam e que os curdos não sejam deixados à própria sorte durante as negociações entre as grandes potências", disse o comandante das FDS, Mazlum Abdi, durante entrevista coletiva em Hassake, no nordeste da Síria.



"Estamos convencidos de que nem a Rússia nem o Irã aceitarão as exigências da Turquia", durante a cúpula prevista para a terça-feira na capital iraniana, Teerã, acrescentou.



Esses três países são atores importantes no conflito que assola a Síria desde 2011. Em 2017, lançaram o processo de Astana (Cazaquistão), que busca restaurar a paz no país.