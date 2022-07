O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira (15) que pôs o assassinato em 2018 do jornalista Jamal Khashoggi "no topo da reunião" com o príncipe-herdeiro saudita Mohamed bin Salmán.



"O que ocorreu com Khashoggi foi escandaloso (...) Deixei claro que se voltar a ocorrer algo assim haverá uma resposta e muito mais", disse Biden após a reunião com Bin Salman, a quem a Inteligência americana considera o instigador da morte do jornalista.