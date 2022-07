O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que se encontrou com Mohammed bin Salman na Arábia Saudita, tem as mãos manchadas com "o sangue" da próxima vítima do príncipe herdeiro, tuitou nesta sexta-feira (15) a noiva do jornalista Jamal Khashoggi, assassinado em 2018.



Imaginando o que o jornalista teria tuitado se estivesse vivo, Hatice Cengiz escreveu a Biden: "É esta a forma de prestar contas que você prometeu pelo meu assassinato? Você carrega em suas mãos o sangue da próxima vítima de MBS", sigla do príncipe Mohammed bin Salman.