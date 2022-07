Morre Ivana Trump, primeira esposa de Donald Trump

Ivana Trump, primeira esposa do ex-presidente dos Estados Unidos e mãe de três de seus filhos, morreu aos 73 anos, informou, nesta quinta-feira (14), o magnata republicano.



"Estou muito triste ao anunciar a todos os que a amavam, que eram muitos, que Ivana Trump morreu em sua residência em Nova York", escreveu Donald Trump em sua rede social, Truth Social.



O ex-presidente não explicou a causa da morte, mas o New York Times reportou que se investiga uma possível queda das escadas em seu apartamento em Manhattan.



Um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York disse à AFP em um comunicado enviado por e-mail que os policiais responderam a um telefonema em seu endereço no Upper East Side por volta das 12h40 locais (14h40 de Brasília).



"Ao chegar, os agentes viram uma mulher de 73 anos inconsciente e que não respondia. Os serviços médicos de emergência foram ao local e declararam que a vítima tinha falecido ali", disse o porta-voz.



O comunicado acrescentou que "não parece haver criminalidade" e que o médico legista da cidade determinará a causa da morte.



"Era uma mulher maravilhosa, linda e impressionante, que levou uma vida grandiosa e inspiradora", escreveu Trump, de 76 anos, em sua publicação nas redes sociais.



"Seu orgulho e alegria eram seus filhos, Donald Jr, Ivanka e Eric. Sentia tanto orgulhoso deles, como todos nós sentimos muito orgulho dela. Descanse em paz, ivana!", acrescentou.



O ex-inquilino da Casa Branca enalteceu a vida "formidável" da ex-modelo e esquiadora de ascendência tcheca, com quem foi casado de 1977 a 1992.



O casal teve três filhos. O mais velho, Donald Jr, nasceu no mesmo ano em que se casaram. Depois, em 1981, nasceu Ivanka, seguida por Eric, em 1984.



"Nossa mãe era incrível: forte nos negócios, atleta de classe mundial, uma beleza radiante e uma mãe e amiga carinhosa", publicou Eric Trump em sua conta no Instagram. "Sua mãe, seus três filhos e dez netos sentiremos muitas saudades dela", acrescentou na mensagem.



Ao longo dos anos 1980, os Trump foram um dos casais de maior destaque em Nova York, e seu estilo de vida extravagante era um exemplo dos excessos da década.



Seu poder e fama cresceram à medida que o negócio imobiliário de Donald Trump disparou, no qual Ivana assumiu várias funções-chave.



O rompimento do casal e o divórcio no começo dos anos 1990 ocuparam as páginas dos tabloides nova-iorquinos.



Segundo os boatos, o casamento se separou em parte pelo romance de Donald Trump com a atriz Marla Maples, com quem se casou em 1993 e teve uma filha chamada Tiffany.



O magnata americano se casou pela terceira vez com Melania Trump, em 2005, e tiveram um filho, Barron, de 16 anos.



Ivana, por sua vez, contraiu matrimônio quatro vezes ao longo da vida, uma antes de se casar com Trump e outras duas após a separação.



Após um tempo trabalhando nos negócios imobiliários com aquele que foi seu marido, Ivana Trump seguiu uma carreira empresarial de sucesso na moda, com joias e produtos de beleza.



A ex-modelo também escreveu vários livros. Em outubro de 2017, meses depois de Trump chegar à Casa Branca, Ivana Trump publicou "Raising Trump", livro em que relata ter ensinado aos filhos "o valor do dinheiro, a não mentir, nem enganar, nem roubar, e a respeitar os demais".