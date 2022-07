Wall Street fecha com resultados mistos

Wall Street fechou nesta quinta-feira com resultados mistos, graças a uma recuperação após declarações de membros do Federal Reserve (Fed), que insinuaram um aumento dos juros menor do que o esperado em julho.



O índice Dow Jones caiu 0,46% e o Nasdaq subiu 0,03%. O S&P; 500 caiu 0,30%.



O mercado reagiu a declarações de dois membros do Fed - o governador Christopher Waller e James Bullard -, os quais afirmaram hoje que elevariam a taxa de juros em 0,75 ponto percentual na próxima reunião, em 26 e 27 de julho.



"O fato de ambos estarem sugerindo que 0,75 ponto é apropriado dá ao mercado uma razão para rever a ideia de que uma alta de um ponto estaria no cardápio" de opções do Fed, disse Christopher Vecchio, do DailyFx.



Segundo Quincy Krosby, da LPL Financial, Wall Street também levou em conta um comentário de Christopher Waller, o qual considerou que a economia não está em recessão e continuará crescendo, embora em um ritmo mais lento.



Krosby alertou, no entanto, que nada pode ser dado como certo para a reunião deste mês do Fed, uma vez que alguns indicadores poderiam mudar a opinião de seus membros.