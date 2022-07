Bolívia supera 4.000 casos diários de covid pela primeira vez desde fevereiro

A Bolívia superou pela primeira vez desde fevereiro passado os 4.000 casos diários de covid-19, informou nesta quinta-feira (14) o Ministério da Saúde.



Em meio a uma nova onda de contaminações, o país registrou na quarta-feira um total de 4.173 infectados e 4 falecidos, de acordo com o relatório oficial do governo. A última vez que a Bolívia superou a marca diária de 4.000 casos foi em 2 de fevereiro deste ano.



As autoridades sanitárias anunciaram em 5 de junho que a Bolívia atravessava uma quinta onda de contaminações que se prolongaria até agosto. O vírus chegou ao país em março de 2020.



A Bolívia alcançou um recorde histórico de contaminações diárias em meados de janeiro deste ano, quando superou os 14.000 casos.



Em relação às mortes diárias, os relatórios oficiais destacaram que estes atingiram um máximo de 4 nos últimos três meses.



A subvariante BA2 do ômicron tem sido a predominante, segundo as informações.



Com os números atualizados, a Bolívia -com quase 12 milhões de habitantes- soma um total de 956.629 infectados e 32.977 mortos.



A nova onda de infeções obrigou nesta quinta-feira o Ministério da Educação a prolongar as férias escolares de inverno por uma semana, até o dia 22 de julho.



Paralelamente, as autoridades oficiais voltaram a instar a população a se vacinar contra a covid-19.



Até o momento, foram aplicadas 14,3 milhões de primeira, segunda, terceira e quarta doses das vacinas Sputnik V, Astrazeneca, Sinopharm, Pfizer e Janssen na Bolívia.