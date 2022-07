ONGs apontam que conflitos sociais no Peru aumentaram com Castillo

Os conflitos sociais no Peru aumentaram sob o governo de esquerda do presidente Pedro Castillo, que chegou ao poder há quase um ano, com a promessa de realizar reformas em favor das comunidades, destacou nesta quarta-feira um coletivo de entidades ambientalistas.



"Atualmente, o conflito social está em alta, com 209 conflitos sociais no país, dos quais a grande maioria (160) estão ativos", indica um relatório do Observatório de Conflitos de Mineração, que monitora o impacto social dos projetos no Peru.



"Somos campeões mundiais em conflitos sociais", em sua maioria ligados a operações de mineração resistidas pelas comunidades dos Andes e da Amazônia, declarou o economista César Flores ao apresentar o relatório.



Flores afirmou que "as mesas de diálogo (entre comunidades e empresas) não chegam a lugar nenhum", motivo pelo qual o governo de Castillo optou simplesmente por reprimir os manifestantes.



Após três décadas de expansão da mineração, quase 15% do território peruano é de concessões a empresas extrativistas. O Peru é o segundo maior produtor mundial de prata, terceiro de cobre e quinto de ouro, e a mineração é um importante motor de sua economia.



Além das grandes mineradoras, existem no Peru milhares de garimpeiros informais, na serra andina e na floresta, que poluem terras e rios.



"Além dos conflitos habituais relacionados à mineração, houve greves de transportadores, produtores agrícolas, controladores de tráfego aéreo, manifestações cidadãs pelo aumento do custo de vida e pedidos para que o governo cumpra suas promessas", destaca o relatório, elaborado pelas ONGs Fedepaz, CooperAcción e Grufides.