Presidente do Sri Lanka deixa país em avião militar após protestos em massa

O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, deixou o país na madrugada desta quarta-feira em um avião militar com destino às Maldivas, após protestos generalizados contra ele, segundo relatos de autoridades locais.



O presidente de 73 anos, sua esposa e um guarda-costas deixaram o país a bordo de um avião Antonov-32 que decolou do principal aeroporto internacional, disseram autoridades da imigração à AFP.



"Seus passaportes foram carimbados e eles embarcaram no voo especial da força aérea", disse um funcionário da imigração.



Não houve confirmação imediata de que Rajapaksa havia chegado às Maldivas, um arquipélago a sudeste do Sri Lanka, no Oceano Índico.



O avião ficou mais de uma hora na pista sem poder decolar após uma confusão sobre a permissão para pousar nas Maldivas, segundo autoridades do aeroporto.



"Houve alguns momentos de ansiedade, mas no final deu tudo certo", informou um agente sob condição de anonimato.



"O avião deve pousar no Aeroporto Internacional de Malé", acrescentou.



Rajapaksa prometeu renunciar nesta quarta-feira e abrir caminho para uma "transição pacífica" após grandes protestos contra seu governo.