Cinco destaques das indicações ao Emmy

A série dramática "Succession" largou na frente na disputa pelos prêmios Emmy da Academia de Televisão, recebendo um recorde de indicações no momento em que a industria retoma o ritmo de produção dos tempos pré-pandemia.



Seguem cinco destaques do anúncio desta terça-feira dos indicados para a 74ª edição dos prêmios Emmy:



- Sem polêmica para Dave Chappelle -



O comediante Dave Chappelle viu-se envolvido em polêmica ao ter parte de seu repertório classificado como transfóbico, incluindo o especial da Netflix do ano passado "The Closer".



Manifestantes se aglomeraram em frente à sede da Netflix em outubro acusando a gigante do streaming de lucrar com o discurso de ódio do programa, no qual Chappelle afirma que "o gênero é um fato".



Em maio, Chappelle foi atacado por uma pessoa do público enquanto se apresentava no festival de comédia "Netflix Is A Joke", em Los Angeles.



No entanto, estes acontecimentos não inibiram os 20.000 eleitores da Academia de Televisão, que indicaram Chappelle na categoria Melhor Especial de Variedades (pré-gravado).



- Mulheres conquistam espaços -



A lista de indicados publicada nesta terça-feira trouxe vitórias para mulheres, cuja representação tem sido tradicionalmente desigual nas categorias técnica, de direção e roteiro no Emmy e em outros prêmios de entretenimento.



Quase metade das indicações no campo da direção foram para mulheres, incluindo para Amy Poehler, por "Lucy and Desi", e Lorene Scafaria, pela série dramática "Succession".



As mulheres também receberam 40% das indicações na categoria de roteiro.



- Indicações póstumas -



O ator Chadwick Boseman, que faleceu em agosto de 2020 vítima de um câncer de cólon, foi indicado no ano passado para melhor ator por sua participação no drama "A Voz Suprema do Blues", mas acabou derrotado por Anthony Hopkins.



Os prêmios Emmy deste ano representam provavelmente uma última oportunidade de reconhecimento em premiações para o falecido ator, que emprestou sua voz para uma versão de seu personagem "Pantera Negra" na série animada da Marvel "What If...".



Jessica Walter, ex-estrela da série "Caindo na Real" e que faleceu no ano passado, também foi indicada por seu papel em "Archer".



- Obama vs. Abdul-Jabbar -



As premiações costumam encontrar maneiras criativas de indicar grandes nomes de fora da indústria do entretenimento, e a categoria de melhor narrador parece ser o caminho escolhido pelo Emmy neste ano.



Entre os indicados estão o veterano naturalista David Attenborough ("The Mating Game") e a atriz vencedora do Oscar Lupita Nyong'o ("Serengeti II").



A categoria traz outro duelo interessante, colocando frente a frente o ex-astro do basquete Kareem Abdul-Jabbar ("Black Patriots: Heroes Of The Civil War") e o ex-presidente americano Barack Obama ("Os Parques Nacionais Mais Fascinantes do Mundo").



Obama terá a oportunidade de adicionar um Emmy a sua extensa lista de feitos, que conta com um Prêmio Nobel e dois Grammy.



- Nada para "Yellowstone" -



A série de cowboys "Yellowstone", estrelada por Kevin Costner, estreou sua quarta temporada com o expressivo número de 11 milhões de telespectadores, mas isso não lhe garantiu uma indicação ao Emmy em 2022.



A série foi indicada apenas uma vez ao maior prêmio da televisão, no ano passado em uma categoria.



Os eleitores da Academia parecem ter ficado desanimados com o espaço que a série da relativamente pequena plataforma Paramount conquistou, ou por suas tendências conservadoras, embora "Yellowstone" tenha crescido recentemente em popularidade nos estados liberais dos Estados Unidos.



