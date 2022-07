Vacinação é chave contra Covid nos EUA, reforçam autoridades

Diante da duplicação do número de internações por Covid-19, autoridades americanas defenderam nesta terça-feira o prosseguimento da vacinação, apesar de a eficácia das vacinas contra as novas subvariantes da ômicron não estar clara.



Os Estados Unidos registram 5.100 internações diárias relacionadas ao novo coronavírus, "o dobro das internações do começo de maio", apontou em entrevista coletiva a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Walensky.



O aumento está relacionado à ascensão meteórica das sublinhagens da variante ômicron BA.4 e BA.5, detectadas pela primeira vez em abril. Elas representam, respectivamente, 16% e 65% do vírus que circula atualmente nos Estados Unidos.



Embora não sejam mais severas do que outras variantes, "sabemos que são mais transmissíveis e têm uma capacidade maior de evadir a imunidade", destacou Rochelle, acrescentando que a vacinação e os reforços contra os casos graves seguem sendo, provavelmente, muito eficazes em relação às novas variantes.



Apesar do aumento de casos, as novas variantes não deveriam causar pânico ou "perturbar nossas vidas", ressaltou Anthony Fauci, principal assessor médico do presidente Joe Biden. Embora o número de vítimas diárias tenha caído consideravelmente desde que a crise atingiu seu pico, há mais de um ano, os Estados Unidos ainda registram entre 300 e 350 mortes por dia, um número inaceitável, segundo Fauci.



O país regista diariamente entre 100.000 e 150.000 novos casos, mas esse número pode não ser exato, uma vez que não contempla a totalidade dos casos, devido ao grande uso dos testes caseiros de Covid, cujos resultados muitas vezes não são comunicados às autoridades.