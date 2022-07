Traficante brasileiro extraditado por lavagem de dinheiro se apresenta à Justiça nos EUA

O brasileiro Kassem Hijazi, detido e extraditado do Paraguai, apresentou-se nesta segunda-feira (11) à Justiça americana, que o acusa de lavagem de dinheiro originário do narcotráfico e de administrar um negócio ilegal de remessa de dinheiro, anunciaram fontes judiciais.



Segundo o promotor do distrito sul de Manhattan, Damian Williams, "Hijazi aceitou lavar dinheiro do tráfico de drogas e, durante anos, operou um negócio de envio de dinheiro ilegal, cujos lucros eram lavados tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos".



Somente nos Estados Unidos, o acusado teria depositado US$ 1,67 milhão em contas pertencentes à Agência Antidrogas (DEA), segundo a promotoria.



Hizaji, 49 anos, foi detido em 24 de agosto do ano passado no Paraguai, de onde foi extraditado na sexta-feira, 8 de julho, a Nova York, para se sentar no banco dos réus de um tribunal de Manhattan, onde responde por cinco acusações, entre elas lavagem de dinheiro e lavagem internacional de dinheiro, além de remessa ilegal de dinheiro, que teriam ocorrido entre 2018 e 2020. Se for considerado culpado, Hijazi pode ser condenado a até 40 anos de prisão.