Petróleo fecha com resultados mistos

Os preços do petróleo tiveram resultados mistos nesta segunda-feira, entre a perspectiva de um novo déficit na demanda chinesa e as fortes limitações de oferta.



O barril do Brent para entrega em setembro subiu 0,07%, a US$ 107,10, enquanto o barril do WTI para agosto caiu 0,66%, a US$ 104,09.



"É uma luta dura" entre os partidários de uma demanda atenuada pela desaceleração econômica e "aqueles que se concentram na oferta estruturalmente limitada", disse Bill O'Grady, da Confluence Investment.



"O mercado tenta entender o que acontece com a oferta e a demanda", destacou Bart Melek, analista da TD Securities. "Nos últimos dias, a tendência tem sido principalmente de queda. O motivo principal é a China", indicou, referindo-se à onda de confinamentos, principalmente em Xangai e Macau, devido à onda de Covid-19.