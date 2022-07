Juiz se nega a adiar julgamento de Steve Bannon, ex-assessor de Trump

Um juiz se recusou, nesta segunda-feira (11), a adiar o início do julgamento contra Steve Bannon, aliado do ex-presidente Donald Trump acusado de "obstruir os poderes investigativos do Congresso".



A decisão ocorre apesar de recentemente Bannon ter se oferecido para cooperar com a comissão que investiga o ex-presidente republicano.



"Não vejo nenhum motivo para adiar mais esse caso" garantiu o juiz Carl Nichols, segundo a imprensa americana.



Bannon, ex-assessor de Trump, está sendo processado por se recusar a cooperar durante vários meses com a comissão do Congresso que busca esclarecer a responsabilidade do ex-presidente no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.



O julgamento do conselheiro, de 68 anos, indiciado desde novembro de 2021, está marcado para começar em 18 de julho.



No entanto, seus advogados tentavam adiar o início das audiências até outubro para que não coincidissem com as audiências públicas da comissão parlamentar.



No fim de semana passado, Bannon mudou radicalmente de postura e concordou em cooperar com a investigação, o que o promotor considerou uma "mudança de última hora para evitar" seu julgamento.