Conselho da ONU concorda em estender por 6 meses ajuda transfronteiriça à Síria

Os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU concordaram em prorrogar por seis meses o mecanismo de ajuda transfronteiriça à Síria, como a Rússia desejava, confirmaram fontes diplomáticas nesta segunda-feira (11).



O ocidente, por sua parte, pedia a renovação por um ano do mecanismo que expirou na noite de domingo.



Uma votação do Conselho de Segurança é esperada na noite de hoje para confirmar a extensão do sistema com possibilidade de renovação em janeiro por mais seis meses, embora sujeito à adoção de uma nova resolução, comentaram diplomatas à AFP.



A aprovação é uma boa notícia para milhões de pessoas nas áreas controladas por rebeldes no noroeste do país, porque seu acesso à ajuda essencial foi ameaçado, segundo as forças opositoras ao governo da Síria.



A ONU deveria suspender formalmente a entrega de ajuda através da travessia de Bab al-Hawa na fronteira sírio-turca à meia-noite de domingo, após o veto da Rússia a um projeto de resolução que prolongava a assistência por mais um ano sem a aprovação de Damasco.



Em vigor desde 2014, esta ajuda humanitária internacional está destinada às mais de 2,4 milhões de pessoas da região de Idlib, que, em grande parte, está controlada por grupos jihadistas e rebeldes.