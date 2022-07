Chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, se une à corrida para suceder Johnson

A chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, se uniu neste domingo (10) à corrida para substituir o primeiro-ministro Boris Johnson. A disputa se concentra na gestão fiscal, na qual muitos dos onze candidatos tentam se distanciar do ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, um dos favoritos.



"Lutarei nesta eleição como conservadora e governarei como conservadora", disse a ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, de 46 anos, ao jornal Daily Telegraph.



Truss, que parte também como uma das favoritas, acrescentou que tem "uma visão clara de onde temos que estar" e "a experiência e determinação para chegar lá".



Após seu anúncio, o deputado Rehman Chishti também se apresentou como candidato na disputa pela liderança do Partido Conservador - o partido com maioria na Câmara dos Comuns - e, portanto, de Downing Street.



No domingo, também anunciou sua candidatura Penny Mordaunt, secretária de Estado do Comércio Internacional. Essa ex-reservista da Marinha de 49 anos foi a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra da Defesa em 2019.



Johnson renunciou na quinta-feira, pressionado por umm sucessão interminável de escândalos que provocaram uma avalanche de demissões de altos funcionários do gabinete.



Porém, ele seguirá no cargo de primeiro-ministro até que um sucessor seja escolhido.



- Distanciar-se de Sunak -



Na noite de sábado, os ex-ministros Sajid Javid e Jeremy Hunt anunciaram suas aspirações à Downing Street no conservador Sunday Telegraph.



Ambos insistiram na necessidade de cortar impostos, na tentativa de se distanciar da linha defendida por Sunak como ministro da Fazenda, que prefere esperar que as contas públicas melhorem antes de considerar essa opção, em um país que vive uma inflação inédita em 40 anos.



"Sem corte de impostos não teremos crescimento", declarou Javid à BBC neste domingo. O ex-ministro da Saúde anunciou sua renúncia na terça-feira iniciando uma série de dezenas de demissões que culminaram com um golpe fatal contra Johnson.



Javid renunciou nove minutos antes de Sunak, mas diz que não foi um ato combinado entre os dois.



Por sua posição preponderante, o ex-ministro da Fazenda é alvo de críticas de setores leais a Johnson e de seus adversários, já que não alertou o primeiro-ministro sobre seus planos de deixar o gabinete.



Outro fato que depõe contra ele ocorreu há alguns meses, quando foi revelado o status tributário especial de sua esposa, o que lhe permitiu evitar declarar rendas obtidas no exterior ao tesouro britânico.



- Antes de 20 de julho -



Outro candidato a considerar é Nadhim Zahawi, que foi responsável pela vacinação contra a covid no Reino Unido, mas na semana passada foi transferido do Ministério da Educação para o das Finanças.



No entanto, suas perspectivas são prejudicadas por uma revelação na imprensa de que há uma investigação fiscal contra ele. Ele, no entanto, alega que declarou devidamente todos os seus bens.



"Claramente estão tentando me sujar", afirmou ele à Sky News, dizendo que não sabia da investigação e "sempre" pagou e declarou seus impostos no Reino Unido. Se eleito, tornaria sua renda pública a cada ano, garantiu ele.



Outros candidatos possíveis incluem o ministro dos Transportes Grant Shapps, o presidente do Comitê de Relações Exteriores Tom Tugendhat, a representante do governo e consultora jurídica Suella Braverman e a ex-secretária de Estado para a Igualdade Kemi Badenoch.



Ben Wallace, titular da pasta de Defesa, considerado um dos favoritos, anunciou no sábado que não competirá.



A direção partidária antecipa quinze candidaturas e a Tesouraria da Comissão de 1922, responsável pela organização interna dos conservadores, disse à rádio LBC neste domingo que os dois finalistas podem ser anunciados até 20 de julho.



Um calendário mais preciso é esperado para segunda-feira, com uma possível data de encerramento das candidaturas na terça-feira, de acordo com o Sunday Telegraph.