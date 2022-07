PT denuncia assassinato de militante por apoiador de Bolsonaro

O Partido dos Trabalhadores (PT) denunciou neste domingo(10) o assassinato por "ódio e violência política" de um guarda municipal em Foz do Iguaçú (PR) por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que também morreu no incidente.



Marcelo Arruda, militante do PT e candidato a vice-prefeito nas eleições de 2020, comemorava seu aniversário de 50 anos quando "foi assassinado" por um policial penal "bolsonarista", segundo nota do partido.



Quando o agente identificado como Jorge Guaranho entrou pela segunda vez no local onde acontecia a festa, Arruda "tentou se defender" com uma arma que guardava em seu carro, detalhou o PT.



Lula lamentou a morte do militante em nota e se solidarizou com os familiares que "perderam um pai e um marido para um discurso de ódio estimulado por um presidente irresponsável", em alusão a Bolsonaro.



O PT alertou sobre o "crescimento da violência política no país", polarizado entre direita e esquerda às vésperas da eleição presidencial em outubro.



Bolsonaro flexibilizou o acesso às armas desde que chegou ao poder e incentiva a população a se armar.



No sábado, centenas de pessoas marcharam em Brasília para defender a posse de armas, um debate acalorado em diversos países do mundo, como nos Estados Unidos, devido aos frequentes tiroteios em massa.