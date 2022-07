O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que viajará para a Arábia Saudita na próxima semana, visará "reforçar uma aliança estratégica baseada em interesses e responsabilidades mútuas, respeitando os valores fundamentais americanos", escreveu em uma coluna publicada neste sábado (9) pelo jornal The Washington Post.



"Sei que muitos não concordam com minha decisão de viajar para a Arábia Saudita. Minhas posições sobre direitos humanos são claras e antigas, e as liberdades fundamentais estão sempre na agenda quando viajo, e estarão durante esta viagem", disse o presidente, que antes de sua eleição prometeu transformar a monarquia petroleira em um "pária" pelo assassinato do jornalista dissidente Jamal Khashoggi.