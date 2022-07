Os japoneses começaram a votar na manhã deste domingo (noite de sábado, 9, no Brasil) nas eleições para a Câmara Alta do Parlamento, que ocorre apenas dois dias após o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe durante um comício de campanha.



A votação deve ampliar a maioria legislativa do governista Partido Liberal Democrático, ao qual pertencia Abe.