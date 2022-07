Macaue fecha cassinos e estabelecimentos não essenciais em plena onda de coronavírus

A cidade de Macau, que registra a pior onda de contágios de coronavírus desde o início da pandemia, anunciou neste sábado o fechamento por uma semana dos cassinos e dos estabelecimentos comerciais não essenciais.



A partir de segunda-feira, 11 de julho, a ex-colônia portuguesa entrará em "gestão estática" por uma semana e os moradores deverão permanecer em casa, informo um dos principais funcionários da administração da cidade, Andre Cheong, em entrevista coletiva.



Quem violar a medida pode ser condenado a até dois anos de prisão.



Alguns serviços públicos e estabelecimentos comerciais, como supermercados e farmácias, poderão permanecer abertos, mas os cassinos, que representam mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) e empregam 20% da população, terão que permanecer fechados.



Neste sábado a cidade registrou 71 novos casos de covid-19 na cidade, o que eleva o total a 1.374 desde o início da última onda de contágios, em 18 de junho.



Embora o número seja muito inferior na comparação com os contágios em outras regiões do mundo, Macau segue a rígida política de covid zero do resto do país, que prevê controlos rigorosos nas fronteiras e testes em larga escala entre a população.



Macau, onde vivem 600.000 pessoas, é a única área da China onde os cassinos são permitidos. Até agora, estes locais haviam permanecido fechados por apenas 15 dias no início da pandemia.