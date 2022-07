Vídeo de DJ flagra desespero de passageiros em turbulência: 'Quero descer'

Imagens mostram o balanço do avião ao passar pelos Andes (foto: Reprodução/Instagram)

Gritos desesperados acompanhados de imagens trêmulas a muitos quilômetros de altitude. A cena aterrorizante foi registrada pelo DJ e influenciador argentino Nico Vallorani enquanto o avião onde estava passava pela Cordilheira dos Andes. A turbulência pegou os passageiros de surpresa e causou pânico durante a viagem. Ao fundo, dá para ouvir uma mulher em espanhol: "Mãezinha, quero descer".

Vallorani fazia uma viagem para a cidade de Ushuaia, na Argentina. Em determinado momento, quando atravessava a Cordilheira dos Andes, o avião passou por uma zona de turbulência e começou a balançar fortemente. O DJ aproveitou para registrar com o celular o desespero dos seus companheiros de voo. Nas imagens, observa-se a instabilidade aterrorizante da aeronave, que não conseguia se manter estável.



O vídeo foi compartilhado por Vallorani em suas redes sociais em 12 de junho. Pelas imagens, o DJ parece estar tranquilo diante da situação. Mas não é o que acontece com outros viajantes, que demonstram um medo incontrolável de haver um acidente. Quanto mais o avião balança, mais fortes ficam os gritos. A tal mulher falava várias vezes que queria descer e chegou a apelar para Nossa Senhora.

Passageiros se desesperam quando avião em que DJ argentino estava passa por turbulência



Vídeo: Reprodução/Instagram pic.twitter.com/osBZ37fLdu %u2014 Estado de Minas (@em_com) July 9, 2022

Na publicação, que no momento tem mais de 15 mil curtidas no Instagram, Vallorani deixa uma reflexão: "o que você faria se isso acontecesse com você"? A pergunta gerou mais de mil respostas, das mais variadas.



"Fecho os olhos e peço que passe rápido", disse uma seguidora. Outra mulher assumiu que não conseguiria se controlar: "Eu seria a que gritaria, e com ataque de pânico". Muitos falaram que rezariam pedindo proteção divina. Outros tantos fazem piada com a situação da mulher que grita no vídeo. "Pode descer dona, vou lhe abrir a janela", escreveu uma pessoa.



Já um seguidor do DJ avisou que não há nada de estranho com a turbulência e deixou um recado para quem quer viajar por aquela área: "É normal chegando a Ushuaia. Tem muito vento na província."



Apesar do susto, ninguém se feriu e o avião pousou em segurança.