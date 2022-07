Presidente do Sri Lanka foge de residência oficial antes de ataque de manifestantes

O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, fugiu neste sábado (9) de sua residência oficial em Colombo minutos antes de o local ser invadido por milhares manifestantes revoltados, informou à AFP uma fonte do ministério da Defesa.



O canal privado Sirasa TV exibiu imagens da multidão invadindo o palácio presidencial, que até então contava com um forte esquema de segurança.



De acordo com a fonte do ministério da Defesa, Rajapaksa permanece como presidente do país e está em um local secreto protegido pelo exército.



"O presidente foi escoltado para um local seguro", disse a fonte.



Dezenas de milhares de pessoas participaram horas antes de um protesto para exigir a renúncia de Rajapaksa, considerado responsável pela grande crise que afeta o país.



O Sri Lanka enfrenta a pior crise econômica desde sua independência e sofre com a escassez de combustíveis, alimentos e medicamentos devido à falta de divisas, que se soma a uma inflação galopante.



O país de 22 milhões de pessoas, no sul da Índia, enfrenta há vários meses cortes de energia elétrica, longas filas para a compra de combustível e uma inflação recorde, o que gera protestos frequentes e grandes distúrbios.



O governo declarou a moratória sobre a dívida externa de 51 bilhões de dólares.