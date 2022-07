Petróleo se mantém em alta graças a dados positivos do emprego nos EUA

Os preços do petróleo permaneceram em alta nesta sexta-feira (8) após dados melhores do que o esperado no mercado de trabalho nos Estados Unidos, que tranquilizaram os operadores sobre a saúde da demanda de óleo bruto.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 2,26% a 107,02 dólares.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em agosto subiu 2,00% a 104,79 dólares.



"Os preços subiram depois que o relatório sobre o emprego mostrou que a economia (americana) é vigorosa", comentou em uma análise Edward Moya, da Oanda.



"As preocupações com o crescimento talvez tenham sido um pouco excessivas, pois o mercado petroleiro estará sob tensão" ainda, acrescentou.



Foram criados nos Estados Unidos muito mais empregos do que se esperava em junho e os salários subiram, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta, uma boa notícia para o mercado de trabalho que, por outro lado, alimenta os temores de mais inflação e, no mercado financeiro, de altas das taxas de juros por parte do Federal Reserve (Fed, banco central americano).



Os Estados Unidos criaram 372.000 novos postos no mês, muitos mais do que os 250.000 esperados pelos analistas, segundo o Departamento de Trabalho.



"Há uma correlação entre a criação de emprego e que se mantenha uma forte demanda de gasolina", destacou John Kilduff, da Again Capital. As pessoas empregadas usam mais seus veículos e seus salários lhes dão poder de compra.



O salário médio por hora aumentou 10 centavos - 0,3% -, a 32,08 dólares, e 5,1% nos últimos 12 meses, segundo o informe.



O Fed, que declarou guerra à inflação mais alta em 40 anos no país, com 8,6% acumulados em 12 meses, adotou aumentos robustos nas taxas de juros para tentar esfriar a demanda por bens e serviços.



