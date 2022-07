Congressistas dos EUA pedem que sobreviventes de caminhão não sejam deportados

Vinte e dois integrantes do Congresso dos Estados Unidos pediram ao governo que não deporte os sobreviventes que estavam no caminhão no qual morreram 53 migrantes no Texas, informou nesta sexta-feira (8) um deles, o democrata Joaquín Castro.



Em uma carta endereçada ao secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, os congressistas pedem que os migrantes sejam protegidos da deportação, que se agilize a consideração de vistos humanitários para aqueles que solicitarem e se permita às famílias das vítimas visitar os sobreviventes e recolher os corpos dos falecidos, assinalou Castro em um comunicado.



Os migrantes falecidos eram de México, Guatemala, Honduras e El Salvador. Sofreram hipertermia e desidratação aguda ao viajar amontoados em um reboque sem ventilação.



"Enquanto os sobreviventes se concentram em sua recuperação nos hospitais de San Antonio, não deveriam se preocupar por seu futuro nos Estados Unidos", escreveram.



"Esta tragédia é um sintoma de um sistema de imigração que não funciona", acrescentaram.



Em abril, o próprio Mayorkas afirmou que o governo do presidente Joe Biden "herdou um sistema quebrado e desmantelado que já está sob pressão. Não está desenhado para administrar os níveis e os tipos atuais de fluxos migratórios".



Segundo o Escritório de Alfândega e Proteção Fronteiriça (CBP, na sigla em inglês) em maio bateu um novo recorde no número de encontros com migrantes irregulares na fronteira com o México (239.416), ou seja, cada vez que um deles chega e se entrega a uma autoridade ou quando tenta entrar no país e é detido.