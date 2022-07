Nasa revela detalhes sobre primeiras imagens do telescópio James Webb

Até agora, o Universo se manteve, em grande parte, um mistério. Mas os primeiros resultados das operações do telescópio James Webb prometem revelar novos detalhes.



A Nasa divulgou nesta sexta-feira (8) os cinco primeiros alvos do Webb e garante ter captado imagens sem precedentes de galáxias remotas, nebulosas brilhantes e um distante planeta gasoso gigante.



O primeiro alvo observado é a nebulosa Carina, localizada a cerca de 7.600 anos-luz. O telescópio espacial Hubble já havia a fotografado e mostrado enormes colunas de poeira e gás, uma delas a famosa Montanha Mística.



Porém, as imagens do James Webb, cujo espelho principal usado para captar a luz é muito maior, prometem oferecer uma nova perspectiva de Carina.



A Nebulosa do Anel do Sul é outro de seus alvos. Trata-se de uma imensa nuvem de gás que cerca uma estrela moribunda e está a cerca de 2.000 anos-luz da Terra. Um ano-luz equivale a aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros.



O terceiro alvo observado é o Quinteto de Stephan, o primeiro grupo compacto de galáxias descoberto, em 1787, que se encontra na constelação de Pegasus.



Mas provavelmente o mais atraente na atuação do Webb é a utilização de um aglomerado de galáxias, o SMACS 0723, como uma espécie de lupa cósmica para enxergar outras galáxias atrás, extremamente remotas.



A prática, conhecida como "lente gravitacional", usa a massa das galáxias em primeiro plano para desviar a luz dos objetos que estão atrás delas, como se fosse um par de óculos.



Além das imagens, na próxima terça-feira também será publicada a primeira espectroscopia feita pelo Webb, um mecanismo que serve para determinar a composição química de um objeto distante.



Essa técnica foi aplicada ao WASP-96 b, um planeta gigante composto principalmente por gás. Ele foi descoberto em 2014 e está localizado fora do nosso sistema solar, a 1.150 anos-luz. Sua massa equivale a cerca de metade da de Júpiter e gira em torno de sua estrela em apenas 3,4 dias.



O telescópio espacial acaba de entrar em pleno funcionamento, após o foguete Ariane 5 lançá-lo ao espaço no último Natal. O Webb chegou a seu posto de observação após uma longa viagem de 1,5 milhão de quilômetros.



Dan Coe, um astrônomo do STSI, o centro de operações do telescópio, disse à AFP nesta sexta-feira que já em suas primeiras imagens, o Webb fez descobertas científicas revolucionárias.



"Quando vi as imagens pela primeira vez (...) de repente aprendi três coisas sobre o universo que não sabia antes", contou ele.



As capacidades infravermelhas do James Webb lhe permitem ver o passado até o Big Bang, que ocorreu há 13 bilhões de anos.



Devido à expansão do Universo, a luz das primeiras estrelas varia da ultravioleta e os comprimentos de ondas visíveis em que foi emitida ao infravermelho, que o Webb consegue detectar com uma resolução inédita.