EUA anuncia nova ajuda militar à Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (8) uma nova ajuda militar à Ucrânia, incluindo lança-foguetes e obuses de precisão que aumentarão a capacidade de Kiev para atacar os depósitos de armas e a cadeia de suprimentos do exército russo.



A ajuda de 400 milhões de dólares inclui quatro sistemas de lança-foguetes múltiplos Himars e munições, que já permitiram às forças ucranianas atacar alvos, como depósitos de munições, com mísseis disparados fora do alcance da artilharia russa, disse um alto funcionário do Pentágono.



Com esses Himars, "a Ucrânia conseguiu alcançar alvos russos mais afastados da linha de frente e interromper as operações de artilharia russa", afirmou. O exército ucraniano terá um total de 12 Himars.



O pacote de ajuda também inclui mil projéteis de 155 mm para peças de artilharia fornecidas pelos aliados ocidentais de Kiev. Esses projéteis são "mais eficazes" porque são mais precisos e têm um maior alcance que os fornecidos até agora, destacou.



Segundo especialistas militares, graças aos primeiros Himars entregues em junho o exército ucraniano destruiu mais de dez depósitos de munições russos instalados atrás da linha de frente no leste do país.



Washington já forneceu 6,9 bilhões de dólares em assistência militar a Kiev desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.