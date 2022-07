Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão, é atingido por tiros

Ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, de 67 anos (foto: Kazuhiro NOGI / AFP)

Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão, foi atingido por tiros nesta sexta-feira (8) - noite de quinta (7) no Brasil - durante pronunciamento na cidade de Nara, no Oeste do país asiático.