Pais denunciam TikTok na Justiça dos EUA por desafio que causou morte de meninas

Os pais de duas meninas que morreram asfixiadas nos Estados Unidos entraram com uma ação contra o TikTok, acusando o algoritmo da rede social de incitar suas filhas a participar do perigoso "desafio do apagão", que incentiva o sufocamento até o desmaio.



"O TikTok deve prestar contas por ter conduzido essas duas jovens a conteúdos letais", declarou nesta semana o advogado Matthew Bergman, cujo escritório é especializado em defender vítimas de abusos relacionados às redes sociais. "O TikTok investiu bilhões de dólares na criação de produtos desenhados para distribuir conteúdo perigoso, sabendo que o mesmo pode causar a morte de usuários", ressaltou.



O aplicativo, do grupo chinês ByteDance, não respondeu à tentativa de contato feita pela AFP. No passado, lembrou que esse "jogo" surgiu antes das redes sociais.



O "desafio do apagão", em que as pessoas prendem a respiração até desmaiarem, a fim de experimentarem sensações fortes, causa acidentes todos os anos, sendo que alguns deles resultam em morte.



A denúncia apresentada em Los Angeles no fim de junho está relacionada ao caso de Lalani Walton, 8, e Arriani Arroyo, 9. Lalani foi encontrada por sua madrasta "pendurada em sua cama com um laço em volta do pescoço". "Ela achou que, se publicasse um vídeo fazendo o desafio, tornaria-se famosa, de forma que decidiu tentar", explica a denúncia.



Arriani, por sua vez, usou a coleira de seu cão para tentar se asfixiar. Em ambos os casos, o escritório de Matthew Bergman questiona a seção em que o algoritmo do aplicativo sugere vídeos baseados nas preferências do usuário.



A denúncia menciona alguns dos desafios publicados pelos usuários da plataforma. "O alcance dos danos causados pelo vício no TikTok é aterrorizante. Vai desde a distração às custas da educação, dos esportes e da socialização até a perda de sono, depressão grave, ansiedade, automutilação e morte acidental ligada ao desafio do apagão ou suicídio", ressaltam os advogados na denúncia.



Em janeiro de 2021, a Itália bloqueou temporariamente o acesso ao TikTok para usuários cuja idade não é garantida, após a morte de uma menina que havia participado do desafio do apagão.