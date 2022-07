Os preços do petróleo se recuperaram nesta quinta-feira, depois de caírem acentuadamente nos últimos dois dias, com os operadores esquecendo momentaneamente o espectro de uma recessão e atentos à oferta do produto.



O barril do Brent para setembro subiu 3,93%, a US$ 104,65, e o WTI para agosto, 4,26%, a 102,73 dólares.



"Os traders optam pela precaução e desconfiam de possíveis perturbações no fornecimento", apontou Andrew Lebow, do Commodity Research Group. "Principalmente se o oleoduto CPC for fechado."



O mercado também observa com preocupação a possibilidade de uma redução maior das entregas de gás russo à Europa.