Conservador Tom Tugendhat anuncia candidatura para suceder Boris Johnson

O deputado britânico Tom Tugendhat anunciou nesta quinta-feira (7) a pretensão de suceder Boris Johnson, dando início à disputa pelo poder à frente do Partido Conservador após a demissão do primeiro-ministro.



Tugendhat, chefe da comissão de Assuntos Exteriores no Parlamento britânico, confirmou em uma coluna no jornal The Daily Telegraph suas pretensões, já expressas no passado, de liderar o Partido Conservador, com vistas a conseguir uma "coalizão ampla" para um "novo ponto de partida".



"Já servi antes, nas Forças Armadas e agora no Parlamento. Agora espero responder ao chamado mais uma vez como primeiro-ministro", escreveu.



Tugendhat havia dito que se apresentaria a qualquer disputa pela liderança.



Ele é favorável à linha dura com a China e tem criticado a gestão governamental das retiradas de tropas no Afeganistão.



O prazo para nomear o substituto de Johnson será definido na próxima semana.



Dirigentes do partido esperam concluir a disputa em duas fases antes de o Partido Conservador realizar sua conferência anual, em outubro.



Na primeira fase, os 358 membros conservadores do Parlamento reduzem a lista de indicados a dois, mediante rodadas de votação nas quais o candidato menos votado é eliminado a cada vez.



Participam da segunda fase dezenas de milhares de militantes do partido, que escolhem o vencedor em votação secreta.