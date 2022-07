Álvaro Lario é eleito presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola

O espanhol Álvaro Lario foi eleito nesta quinta-feira (7), em Roma, presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), organismo das Nações Unidas que fornece recursos econômicos aos camponeses mais pobres de América Latina e Caribe, África e Ásia.



Lario, de 44 anos, assumirá o cargo em outubro para um mandato de quatro anos. Desde 2018, atuava como vice-presidente da entidade e encarregado das operações financeiras.



Eleito pela junta de governadores do FIDA - que tem sede em Roma -, seu nome superou o de outros três candidatos: um kuwaitiano, indiano e um queniano.



Trata-se do primeiro espanhol a chegar a este importante cargo e será o sétimo presidente do FIDA, um fundo criado em 1977 para dar resposta às secas e episódios de fome que afetaram a África e a Ásia nestes anos.



O novo presidente do chamado "banco dos pobres", por emprestar dinheiro aos moradores de áreas rurais empobrecidas de países em desenvolvimento, tem mais de 20 anos de experiência no setor privado, em instituições financeiras internacionais como o Banco Mundial e no mundo acadêmico.



Como vice-presidente do FIDA, contribuiu para a transformação do modelo financeiro e empresarial do organismo. Sob seu impulso, o FIDA foi o primeiro fundo das Nações Unidas e o primeiro organismo não bancário a obter uma qualificação AA+ por parte das agências de classificação de risco S&P; e Fitch Ratings.



"O FIDA se transformou no primeiro fundo das Nações Unidas e o único organismo especializado - além dos do Grupo Banco Mundial - a acessar o mercado financeiro e obter uma qualificação creditícia, o que lhe permitiu ampliar seus esforços de mobilização de recursos ao setor privado", admitiu a entidade da ONU em um comunicado.



Lario assume as rédeas do fundo internacional "em um momento crucial, quando a covid-19, as mudanças climáticas e os conflitos provocam um aumento dos preços dos alimentos e da energia, o que poderia levar a uma crise alimentar mundial", destacou o FIDA, admitindo os enormes desafios que precisará enfrentar.



Durante a apresentação de sua candidatura, Lario assegurou que vai trabalhar "para que o FIDA seja líder mundial na erradicação da pobreza rural e se torne um agente fundamental da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável".



Entre as prioridades estabelecidas, enumerou a coleta de financiamento para o desenvolvimento, maximizar a atribuição de fundos para os países de baixos rendimentos e menos antecipados e a integração sistemática da adaptação às mudanças climáticas.



"As mudanças climáticas afetam países de todas as categorias de renda, e o FIDA tem que fazer frente a estes riscos novos e crescentes, fazendo da adaptação ao clima o elemento central de um novo programa de redução da pobreza rural", afirmou.