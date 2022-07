Sobe para 10 número de mortos em desmoronamento de geleira na Itália

Um novo corpo foi encontrado nesta quinta-feira (7) pelas equipes de resgate italianas no local do desmoronamento da geleira de Marmolada, ocorrido no último domingo, elevando a dez o número de mortos na tragédia, segundo as autoridades locais.



"As vítimas confirmadas são 10", disse à AFP um porta-voz da província autônoma de Trentino, onde fica o pico mais alto dos Alpes da Itália.



Uma equipe de 14 socorristas, acompanhados por cães treinados, iniciou ao amanhecer as buscas pelos restos mortais e objetos arrastados pela avalanche de gelo e rochas.



"Durante a operação foram encontrados material orgânico e alguns objetos. Tudo foi recuperado, transportado ao vale e será analisado", explicou a mesma fonte.



Para as autoridades italianas, o aquecimento global e uma onda de altas temperaturas registrada este ano aceleraram o derretimento da geleira. Foi descoberta água acumulada sob o gelo, o que gera temores de que a geleira siga desabando.



A promotoria de Trento abriu uma investigação para determinar as causas da tragédia, mas descartou "a previsibilidade do evento, negligência ou imprudência".