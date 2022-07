Biden corteja operários no coração industrial de Ohio

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursou para os trabalhadores nesta quarta-feira (6), enquanto procura combater meses de más notícias relacionadas à inflação no país.



A viagem do presidente democrata a Cleveland, no coração industrial de Ohio, ocorre em um cenário marcado pelo crescimento do emprego, mas uma inflação tão alta que ameaça as perspectivas de seu partido nas eleições de novembro.



Além disso, o aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) levanta temores de que a maior economia do mundo esteja caminhando para uma desaceleração ou recessão.



Biden disse à multidão, que incluía trabalhadores de fábricas e sindicatos, que ajudar o país a superar os obstáculos econômicos requer uma classe trabalhadora com salários justos.



"Eu fiz campanha para restaurar a espinha dorsal deste país, a classe média e os sindicatos. Porque eu sei que a classe média construiu os Estados Unidos (e) os sindicatos construíram a classe média", afirmou.



Biden dedicou grande parte de seu discurso a criticar seu antecessor, Donald Trump, dizendo que o republicano o deixou com uma economia sem "um plano de verdade" para a recuperação pós-pandemia, com milhões de desempregados e famílias fazendo longas filas do lado de fora dos bancos de alimentos.



"O governo anterior perdeu mais empregos durante seu mandato do que qualquer governo desde Herbert Hoover" por causa de uma economia "que beneficia os americanos mais ricos e atinge a classe média, a classe trabalhadora, mais duramente", criticou Biden.



O presidente se orgulhou do Plano de Resgate americano de US$ 1,9 trilhão (um pacote de alívio do coronavírus aprovado em março), do crescimento recorde de empregos e da restauração da "dignidade básica" dos trabalhadores.



Biden, cuja principal prioridade é o combate à inflação, é alvo de críticas de estrategistas que o repreendem pela falta de liderança em questões progressistas como mudanças climáticas, direito ao aborto e combate à violência armada.



Mas o público o aplaudiu quando mencionou uma tábua de salvação para algumas pensões que permitirão que até três milhões de trabalhadores e aposentados evitem perder benefícios apesar dos cortes.



É sua sexta visita como presidente a Ohio, um alvo claro para as eleições de meio de mandato e um estado que votou nos republicanos nas duas últimas eleições.