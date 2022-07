O ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak, anunciou nesta terça-feira (5) sua renúncia após uma série de escândalos no governo de Boris Johnson, alguns minutos após a do ministro da Saúde, Sajid Javid.



"O público espera legitimamente que o governo seja conduzido de maneira competente e séria", afirmou em uma carta de demissão publicada no Twitter.



Twitter