Mercados têm reação adversa a mudança no Ministério da Economia argentino

O peso argentino sofreu nesta segunda-feira uma forte desvalorização frente ao dólar no mercado informal, primeira reação após a nomeação de Silvina Batakis como ministra da Economia do país, em substituição a Martín Guzmán.



No mercado informal de câmbio, a moeda argentina fechou cotada a 267 pesos por dólar, moderando sua depreciação na abertura, quando chegou a 280 pesos por dólar, frente aos 239 pesos de sexta-feira.



O mercado paralelo, ou "blue", é marginal em termos de volume de operações, mas representa um termômetro das expectativas sobre a taxa de câmbio. No mercado oficial, a moeda argentina foi cotada a 132,07 pesos por dólar, uma desvalorização de 1,04% frente aos 130,69 pesos de sexta-feira.



O índice Merval da Bolsa de Buenos Aires era negociado em queda de 0,87% a uma hora do encerramento do pregão.



Durante a manhã, Silvina Batakis foi recebida por quatro horas pelo presidente argentino na residência oficial de Olivos. Antes de sua posse, reuniu-se com o titular do Banco Central do país (BCRA), Miguel Pesce, com quem analisou o cenário macroeconômico e financeiro. Depois, teve um encontro com Martín Guzmán.



Silvina e Pesce "concordaram com a necessidade de aprofundar o desenvolvimento do mercado de capitais" e "compartilharam a importância de continuar trabalhando em um programa fiscal sustentável e de acúmulo de reservas e do apoio do BCRA ao preço dos títulos e letras do Tesouro", segundo um comunicado do banco.