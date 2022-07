Canal de Suez anuncia receita recorde de US$ 7 bilhões

O Canal de Suez anunciou esta segunda-feira uma receita recorde de 7 bilhões de dólares para o período fiscal 2021-2022, após uma série de aumentos no direito de pedágio para os navios que transitam nesta passagem fundamental para o comércio global.



Entre julho de 2021 e junho de 2022 - o ano fiscal do Egito - quase de 1,32 bilhão de toneladas de mercadorias transitaram pelo canal, o que gerou uma receita de 7 bilhões de dólares em direitos de trânsito, anunciou o presidente da Autoridade do Canal de Suez (SCA), Osama Rabie.



O resultado representa um aumento de 20,7% na comparação com o ano fiscal anterior.



"As crises globais provaram a importância do Canal de Suez para garantir a sustentabilidade das cadeias de abastecimento globais", disse Rabie.



Por este canal que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo passa 10% do comércio mundial e esta via constitui uma importante entrada de divisas para o Egito, um país que desde a invasão russa da Ucrânia luta contra a inflação e uma forte desvalorização da sua moeda.