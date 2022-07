Milhares de manifestantes pró-Europa pedem renúncia do governo na Geórgia

Dezenas de milhares de pessoas voltaram a se manifestar neste domingo em Tbilisi, capital da Geórgia, para pedir a renúncia do governo, que acusam de não ter conseguido obter o status de candidato à União Europeia (UE).



Mais de 35.000 manifestantes se concentraram em frente ao Parlamento da Geórgia, bloqueando o tráfego na principal via da capital. "Nossas manifestações não irão parar até que tenhamos um novo governo, capaz de implementar as reformas necessárias para nos tornar um membro da UE", afirmou a estudante Marina Sanodze, 19.



Protestos em massa abalam a pequena ex-república soviética desde que os líderes da UE descartaram, em 21 de junho, admitir o país como candidato, à espera de reformas políticas profundas, entre elas o fim da paralisia política no país, avanços na liberdade de imprensa e mudanças nos sistemas jurídico e eleitoral.



A Geórgia aspira há anos a se somar à UE e à Otan.



