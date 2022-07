Autoridades abriram uma investigação depois que as contas das Forças Armadas no Twitter e YouTube foram hackeadas, anunciou neste domingo o Ministério da Defesa britânico.



"Estamos cientes de uma violação das contas do Exército no Twitter e no YouTube, e uma investigação está em andamento", informou o ministério.



Vídeos sobre criptomoedas e imagens do empresário Elon Musk apareceram na conta do Exército no YouTube, enquanto mensagens que pareciam estar relacionadas a NFTs foram compartilhadas em sua conta no Twitter.



Twitter