Tiros disparados em um grande shopping center em Copenhague, capital da Dinamarca, deixaram "várias" pessoas feridas neste domingo, informou a polícia dinamarquesa.



A polícia enviou reforços significativos perto do shopping Fields, no bairro de Amager, localizado entre o centro e o aeroporto da capital, informou o corpo armado de Copenhague no Twitter.



"Estamos no local, tiros foram disparados e várias pessoas foram atingidas", relatou.