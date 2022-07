Morre adolescente palestino baleado por forças israelenses

Um adolescente palestino baleado por forças israelenses na Cisjordânia ocupada morreu neste domingo (3), informaram fontes médicas palestinas.



O jovem de 17 anos foi identificado como Kamel Alawnah pelo Ministério da Saúde palestino, que indicou que "sucumbiu aos ferimentos de bala" no abdômen e na mão, causados por disparos do exército israelense no sábado.



O exército israelense não respondeu até o momento ao pedido de comentário da AFP.



Uma fonte médica disse à AFP que o jovem foi ferido em Jaba, uma aldeia em Jenin, no norte da Cisjordânia.



Desde o final de março, as forças israelenses realizam operações quase diárias na Cisjordânia após uma série de ataques de palestinos e árabes israelenses em Israel e na Cisjordânia que mataram 19 pessoas, a maioria civis.



Nessas operações do exército israelense, pelo menos 49 palestinos e três árabes israelenses foram mortos, alguns deles membros de grupos armados. Entre as vítimas também estavam civis, entre elas a jornalista palestina-americana Shireen Abu Akleh, que cobria uma operação em Jenin.