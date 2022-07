Prefeitos de grandes cidades convocam 'mobilização geral' em favor do clima

Dezenas de prefeitos de grandes cidades reunidos em Abidjan convocaram neste sábado uma "mobilização geral" contra as mudanças climáticas, pelas quais são particularmente afetados, manifestaram.



Os prefeitos assinaram na capital financeira da Costa do Marfim o "Manifesto de Abidjan para o Clima", após a realização da primeira COP das Cidades. No documento, eles afirmam que, "territórios vulneráveis às mudanças climáticas e maiores emissoras de gases do efeito estufa, as cidades também estão na linha de frente para proteger suas populações e sua saúde".



Os prefeitos reiteraram "a necessidade absoluta" para suas populações de uma ação climática determinada, que antecipe os problemas e se conjugue com necessidades sociais cada vez mais importantes". Conseqüentemente, convocam uma "mobilização geral para construir sociedades ecológicas e solidárias".



Para alcançar esse objetivo, as autoridades se comprometem a "acelerar a cooperação descentralizada no âmbito de acordos ou por meio de programas e redes das quais as cidades são membros". Também buscam que sejam "100% compatíveis com o Acordo de Paris sobre o clima", que prevê uma limitação do aquecimento global até o final do século.



Além disso, os prefeitos se comprometem a "publicar periodicamente os resultados de seu progresso e a apresentá-los no Dia das Cidades na COP27".



Os signatários do manifesto de Abidjan pedem aos Estados "que reconheçam o papel principal e indispensável das cidades na realização de um desenvolvimento econômico sustentável, e que aumentem de forma significativa os orçamentos nacionais que apoiam os investimentos municipais favoráveis ao clima". Também pedem mais ajuda internacional, e que os bancos centrais e de desenvolvimento "facilitem o acesso direto ao financiamento dos projetos +Clima-Biodiversidade+ das cidades".