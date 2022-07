Elon Musk rompe silêncio no Twitter com foto ao lado do papa

O bilionário americano Elon Musk quebrou o silêncio no Twitter, a empresa que está comprando, ao postar várias fotos neste sábado, incluindo uma com o papa Francisco.



"Honrado em conhecer @Pontifex ontem" [sexta-feira], disse em seu tuíte, postando uma foto de si mesmo vestido de preto à direita do papa, com quatro de seus filhos elegantemente vestidos ao seu lado, e o soberano pontífice à esquerda.



O homem mais rico do mundo tem oito filhos: seis com Justine Musk nos anos 2000, um dos quais morreu semanas depois de nascer, e, mais recentemente, dois com a cantora Grimes.



O chefe da Tesla e da SpaceX não especificou o local ou os detalhes da reunião, e o Vaticano não informou esta visita privada do papa.



Elon Musk não tuitava nada desde 21 de junho, quando considerou que ainda havia "algumas questões não resolvidas" em sua proposta de compra por US$ 44 bilhões do Twitter, incluindo a questão "muito importante" do número de contas falsas da rede social.