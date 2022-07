Terremoto de magnitude 6,0 deixa três mortos no sul do Irã

Pelo menos três pessoas morreram e 19 ficaram feridas vítimas de um forte terremoto que estremeceu o sul do Irã na manhã deste sábado (2), informou a agência estatal IRNA.



O terremoto de magnitude 6,0 teve seu epicentro 100 km ao sudoeste da cidade portuária de Bandar Abbas, na província de Hormozgan, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).



As três pessoas morreram na aldeia Sayeh Khosh, próxima ao epicentro do terremoto, informou a IRNA, citando o Conselho Islâmico do local, que revelou que três corpos foram retirados dos escombros.



O terremoto aconteceu um minuto depois de outro tremor de magnitude 5,7.



Uma pessoa morreu em novembro do ano passado quando a província de Hormozgan foi atingida por dois terremotos de magnitude 6,4 e 6,3.



O Irã está localizado à beira de várias placas tectônicas e é atravessado por várias falhas, o que o torna um país com alta atividade sísmica.



Seu terremoto mais mortal foi de magnitude 7,4 em 1990 que deixou 40.000 mortos no norte do país.